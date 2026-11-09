أسباب وقوع حادث العياط.. تجاوز السرعة 120 كم قبل الصدام

كشف الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، تفاصيل حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن قطار 2010 التزم بالإشارات التي تم بثها، وتوقف ولم يتحرك بسبب الإشارة الحمراء بسبب وجود نظام التحكم الآلي ATC، موضحًا أن السكك الحديدية لديها نظام إشارات إلكتروني حديث.

وقال مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قطار الضواحي رقم 134 لا تتجاوز سرعته 70 أو 80 كيلومترًا، ولكن حقيقة أن تكون سرعته 120 كانت سرعة عالية.

وأردف: نظام التحكم الآلي المستخدم في القطار تم تعطيله، وأصبح التحكم عن بُعد مستحيلًا، ولو الجهاز ده شغال لم يكن يحدث هذا الحادث، وتم استبدال الأنظمة بأحدث الأنظمة المتعارف عليها في النظام الأوروبي.

وأشار إلى أن هناك عنصرًا بشريًا تسبب في الحادث أو أحدث إهمال، ووفق بيان النيابة العامة ظهر وجود تقاعس مراقب وناظر الرقة وعدم القيام بعملهما، مشيرًا إلى أن سبب تكرار حوادث القطارات في مدينة العياط يرجع إلى أن عليها ضغطًا كبيرًا، وكل قطارات الصعيد تمر بها، ولكن رغم هذا الضغط بها نظام آلي على أعلى مستوى.

ولفت إلى أنه لا يمكن تشبيه الحادث الذي وقع أمس في العياط بأي حادث وقع في العياط، موضحًا أن إزالة جهاز ATC تعني أنه لا يمكن التحكم في القطار أو سرعته، وإزالته تعطي للسائق أن يكون المتحكم بمفرده.

وأكمل: فيه قرار سابق بخصوص من وزارة النقل يمنع إزالة وفصل نظام ATC من أي قطار في السكة الحديدية، ولو حصل بيتم فصل الموظف على الفور، ولكن يجب أخذ ما حدث أمس في العياط ليكون درسًا ونتعلم من الخطأ.