جاوب عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، على سؤال :"احذروا الروابط الوهمية.. كيف تحمي نفسك من صفحات تنتحل صفة وزارة العمل؟".



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الابعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة الوزارة وتستغل اسمها وشعارها في الترويج لمعلومات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة و الحصول على المنح.

وتابع أنه أيضا فضلًا عن الإعلان عن فرص عمل وهمية بالداخل والخارج، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وأشار إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، مشددة على عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين من جانبها لتسهيل الحصول على المنح أو التسجيل في قواعد البيانات أو توفير فرص العمل.

وأكمل أن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.