التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها الكامل مع مصر في حادث تصادم قطارين بالجيزة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث تصادم القطارين الأليم الذي وقع بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات وإصابة عشرات الركاب.

التضامن الكامل مع مصر

وأكد الأمين العام للمنظمة - وفقا لموقع منظمة التعاون الإسلامي الرسمي- الإثنين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.