تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى قضية خلية المعادي لجلسة 25 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا، في القضية رقم 785 لسنة 2025 لسنة 2025، جنايات المعادي، لجلسة 25 نوفمبر.

ووجه للمتهم الأول تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.