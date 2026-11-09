6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

شهدت قائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 مجموعة من التغييرات اللافتة مقارنة بالقائمة الأخيرة التي أعلنها الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن في مؤشر على بداية ظهور ملامح مختلفة لاختيارات المدير الفني الجديد.

وأعلن علي ماهر قائمة تضم 25 لاعبًا شهدت عودة عدد من الأسماء التي غابت عن حسابات المنتخب في المعسكر الأخير إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر التي تنتظر إثبات حضورها بقميص الفراعنة، بينما غابت أسماء أخرى كانت موجودة في اختيارات حسام حسن سواء لأسباب فنية أو بسبب الإيقاف.

وتتمثل أبرز ملامح التغيير في انضمام محمد الشناوي ومحمود الونش ومحمود مرعي ومحمود حسن تريزيجيه وناصر ماهر ومحمود ممدوح مقابل خروج عبد العزيز البلعوطي وحمدي فتحي وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو مع الإشارة إلى أن غياب الأخير يأتي بسبب الإيقاف.

6 وجوه جديدة في حسابات علي ماهر مقارنة بمعسكر حسام حسن

أولى ملامح الاختلاف في اختيارات علي ماهر تمثلت في عودة محمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر بعدما غاب عن القائمة الأخيرة التي أعلنها حسام حسن ليظهر مجددًا ضمن خيارات حراسة مرمى الفراعنة بجانب مصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء.

كما شهد الخط الخلفي عودة محمود الونش ومحمود مرعي في ظل رغبة المدير الفني الجديد في توسيع خياراته الدفاعية والاستفادة من خبرات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى خط الوسط ظهر محمود حسن تريزيجيه وناصر ماهر ضمن الاختيارات الجديدة مقارنة بالقائمة السابقة ليضيفا خيارات مختلفة أمام الجهاز الفني سواء من حيث القدرات الهجومية أو صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط.

أما المفاجأة الأبرز على مستوى الأسماء الهجومية فتمثلت في انضمام محمود ممدوح إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى ليحصل على فرصة جديدة لإثبات قدراته على المستوى الدولي في الوقت الذي يواصل فيه حمزة عبد الكريم الظهور ضمن اختيارات الفراعنة.

محمود الونش يعود بعد غياب طويل عن قائمة المنتخب

يعد انضمام محمود الونش من أبرز ملامح قائمة علي ماهر بعدما عاد مدافع الزمالك إلى حسابات المنتخب الوطني لأول مرة منذ سبتمبر 2022 لينهي فترة غياب طويلة عن قوائم الفراعنة.

وكان الونش قد ظهر خلال الفترة الماضية بقميص منتخب مصر في بطولة كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان وشارك في مباراة واحدة قبل أن يعود اسمه مجددًا إلى قائمة المنتخب الأول استعدادًا لمواجهتي مالاوي.

ويمثل وجود مدافع الزمالك إضافة لخيارات الخط الخلفي خاصة مع امتلاكه خبرات دولية سابقة وقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير أكثر من بديل للمراكز الدفاعية.

ناصر ماهر أمام فرصة جديدة بعد 99 دقيقة دولية

ومن الأسماء التي عادت إلى حسابات المنتخب مع علي ماهر ناصر ماهر لاعب خط وسط الزمالك الذي يستعد للظهور ضمن قائمة الفراعنة للمرة الخامسة في مسيرته الدولية.

وكانت المرات الأربع السابقة لانضمام ناصر ماهر إلى المنتخب قد جاءت خلال فترة قيادة حسام حسن في عام 2024 لكنه لم يحصل على فرص مشاركة كبيرة بعدما خاض 4 مباريات دولية بإجمالي 99 دقيقة فقط.

وتمنح القائمة الجديدة لاعب الزمالك فرصة أخرى لزيادة رصيده من المشاركات الدولية خاصة أن قدراته في صناعة اللعب والتحرك في المساحات الهجومية قد توفر حلولًا إضافية للجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز أكثر من خيار في وسط الملعب.

محمود ممدوح يظهر للمرة الأولى.. ومحمود مرعي يعود بعد غياب

ومن بين الأسماء التي تستحق التوقف عندها في قائمة علي ماهر محمود ممدوح الذي ينضم إلى منتخب مصر للمرة الأولى في خطوة تمنحه فرصة جديدة للظهور على الساحة الدولية والدخول ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

كما شهدت القائمة عودة محمود مرعي مدافع الفريق إلى صفوف المنتخب للمرة الثالثة بعدما سبق له الانضمام خلال يونيو وسبتمبر 2023.

ويمتلك مرعي مشاركة دولية واحدة بقميص المنتخب الوطني جاءت أمام جنوب السودان واستمرت لمدة 13 دقيقة ليعود الآن إلى القائمة بعد فترة غياب بحثًا عن فرصة جديدة لزيادة مشاركاته الدولية.

وتعكس عودة الونش ومرعي إلى جانب انضمام محمود ممدوح توجهًا نحو إعادة تقييم بعض الأسماء ومنح الفرصة لعناصر لم تكن حاضرة في الاختيارات الأخيرة.

5 أسماء تغادر قائمة الفراعنة.. والإيقاف يحرم زيكو من الاستمرار

وفي المقابل شهدت قائمة علي ماهر غياب خمسة أسماء كانت موجودة في اختيارات حسام حسن الأخيرة وهي عبد العزيز البلعوطي وحمدي فتحي وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو.

ويبرز غياب حمدي فتحي وإمام عاشور باعتباره من أبرز التغييرات في خط الوسط بعدما كان الثنائي ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني السابق بينما لم يظهر اسماهما في القائمة الجديدة.

كما غاب عبد العزيز البلعوطي عن اختيارات حراسة المرمى في حين خرج علي محمود من الحسابات الحالية دون أن يعني ذلك بالضرورة استبعاد هذه الأسماء بصورة نهائية من حسابات المنتخب في المعسكرات المقبلة.

أما مصطفى زيكو فجاء غيابه بسبب الإيقاف ليختلف موقفه عن بقية الأسماء التي لم تظهر في اختيارات المدير الفني الجديد.