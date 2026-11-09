قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
وزير المالية: تطوير الموازنة التشاركية لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

علي ماهر
علي ماهر
محمود أحمد

شهدت قائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 مجموعة من التغييرات اللافتة مقارنة بالقائمة الأخيرة التي أعلنها الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن في مؤشر على بداية ظهور ملامح مختلفة لاختيارات المدير الفني الجديد.

وأعلن علي ماهر قائمة تضم 25 لاعبًا شهدت عودة عدد من الأسماء التي غابت عن حسابات المنتخب في المعسكر الأخير إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر التي تنتظر إثبات حضورها بقميص الفراعنة، بينما غابت أسماء أخرى كانت موجودة في اختيارات حسام حسن سواء لأسباب فنية أو بسبب الإيقاف.

وتتمثل أبرز ملامح التغيير في انضمام محمد الشناوي ومحمود الونش ومحمود مرعي ومحمود حسن تريزيجيه وناصر ماهر ومحمود ممدوح مقابل خروج عبد العزيز البلعوطي وحمدي فتحي وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو مع الإشارة إلى أن غياب الأخير يأتي بسبب الإيقاف.

6 وجوه جديدة في حسابات علي ماهر مقارنة بمعسكر حسام حسن

أولى ملامح الاختلاف في اختيارات علي ماهر تمثلت في عودة محمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر بعدما غاب عن القائمة الأخيرة التي أعلنها حسام حسن ليظهر مجددًا ضمن خيارات حراسة مرمى الفراعنة بجانب مصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء.

كما شهد الخط الخلفي عودة محمود الونش ومحمود مرعي في ظل رغبة المدير الفني الجديد في توسيع خياراته الدفاعية والاستفادة من خبرات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى خط الوسط ظهر محمود حسن تريزيجيه وناصر ماهر ضمن الاختيارات الجديدة مقارنة بالقائمة السابقة ليضيفا خيارات مختلفة أمام الجهاز الفني سواء من حيث القدرات الهجومية أو صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط.

أما المفاجأة الأبرز على مستوى الأسماء الهجومية فتمثلت في انضمام محمود ممدوح إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى ليحصل على فرصة جديدة لإثبات قدراته على المستوى الدولي في الوقت الذي يواصل فيه حمزة عبد الكريم الظهور ضمن اختيارات الفراعنة.

محمود الونش يعود بعد غياب طويل عن قائمة المنتخب

يعد انضمام محمود الونش من أبرز ملامح قائمة علي ماهر بعدما عاد مدافع الزمالك إلى حسابات المنتخب الوطني لأول مرة منذ سبتمبر 2022 لينهي فترة غياب طويلة عن قوائم الفراعنة.

وكان الونش قد ظهر خلال الفترة الماضية بقميص منتخب مصر في بطولة كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان وشارك في مباراة واحدة قبل أن يعود اسمه مجددًا إلى قائمة المنتخب الأول استعدادًا لمواجهتي مالاوي.

ويمثل وجود مدافع الزمالك إضافة لخيارات الخط الخلفي خاصة مع امتلاكه خبرات دولية سابقة وقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير أكثر من بديل للمراكز الدفاعية.

ناصر ماهر أمام فرصة جديدة بعد 99 دقيقة دولية

ومن الأسماء التي عادت إلى حسابات المنتخب مع علي ماهر ناصر ماهر لاعب خط وسط الزمالك الذي يستعد للظهور ضمن قائمة الفراعنة للمرة الخامسة في مسيرته الدولية.

وكانت المرات الأربع السابقة لانضمام ناصر ماهر إلى المنتخب قد جاءت خلال فترة قيادة حسام حسن في عام 2024 لكنه لم يحصل على فرص مشاركة كبيرة بعدما خاض 4 مباريات دولية بإجمالي 99 دقيقة فقط.

وتمنح القائمة الجديدة لاعب الزمالك فرصة أخرى لزيادة رصيده من المشاركات الدولية خاصة أن قدراته في صناعة اللعب والتحرك في المساحات الهجومية قد توفر حلولًا إضافية للجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز أكثر من خيار في وسط الملعب.

محمود ممدوح يظهر للمرة الأولى.. ومحمود مرعي يعود بعد غياب

ومن بين الأسماء التي تستحق التوقف عندها في قائمة علي ماهر محمود ممدوح الذي ينضم إلى منتخب مصر للمرة الأولى في خطوة تمنحه فرصة جديدة للظهور على الساحة الدولية والدخول ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

كما شهدت القائمة عودة محمود مرعي مدافع الفريق إلى صفوف المنتخب للمرة الثالثة بعدما سبق له الانضمام خلال يونيو وسبتمبر 2023.

ويمتلك مرعي مشاركة دولية واحدة بقميص المنتخب الوطني جاءت أمام جنوب السودان واستمرت لمدة 13 دقيقة ليعود الآن إلى القائمة بعد فترة غياب بحثًا عن فرصة جديدة لزيادة مشاركاته الدولية.

وتعكس عودة الونش ومرعي إلى جانب انضمام محمود ممدوح توجهًا نحو إعادة تقييم بعض الأسماء ومنح الفرصة لعناصر لم تكن حاضرة في الاختيارات الأخيرة.

5 أسماء تغادر قائمة الفراعنة.. والإيقاف يحرم زيكو من الاستمرار

وفي المقابل شهدت قائمة علي ماهر غياب خمسة أسماء كانت موجودة في اختيارات حسام حسن الأخيرة وهي عبد العزيز البلعوطي وحمدي فتحي وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو.

ويبرز غياب حمدي فتحي وإمام عاشور باعتباره من أبرز التغييرات في خط الوسط بعدما كان الثنائي ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني السابق بينما لم يظهر اسماهما في القائمة الجديدة.

كما غاب عبد العزيز البلعوطي عن اختيارات حراسة المرمى في حين خرج علي محمود من الحسابات الحالية دون أن يعني ذلك بالضرورة استبعاد هذه الأسماء بصورة نهائية من حسابات المنتخب في المعسكرات المقبلة.

أما مصطفى زيكو فجاء غيابه بسبب الإيقاف ليختلف موقفه عن بقية الأسماء التي لم تظهر في اختيارات المدير الفني الجديد.

قائمة منتخب مصر منتخب مصر علي ماهر مالاوي التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقي كأس الأمم الأفريقية 2027 حسام حسن محمد الشناوي محمود الونش محمود مرعي محمود حسن تريزيجيه ناصر ماهر محمود ممدوح إمام عاشور علي محمود مصطفى زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

البورصة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تراجع حاد في أسعار النفط اليوم الاثنين

تراجع حاد في أسعار النفط اليوم بعد تصريحات ترامب عن ضرب إيران

بورصة قطر

ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد