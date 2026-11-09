شيكابالا يرشح محمد إسماعيل للانضمام إلى منتخب مصر حال إصابة محمد عبد المنعم

رشح محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، محمد إسماعيل لاعب الفريق الأبيض، للانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، حال التأكد من إصابة محمد عبد المنعم واستبعاده من المعسكر.

وقال شيكابالا، خلال تصريحات تلفزيونية: «من غير ما أفكر مرتين، محمد إسماعيل يستحق يروح المنتخب في حال تأكد إصابة محمد عبد المنعم واستبعاده، وأسلوبه هيناسب علي ماهر».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولإبراهيم حسن.

وأعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.