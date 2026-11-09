ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في حادث مصرع شخصين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في وقوع حادث تصادم مع دراجة نارية على الطريق الزراعي، والذي أسفر عن مصرع أب ونجله .

كانت الأجهزة الأمنية ، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الزراعي القاهرة أسوان ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان، وأجروا المعاينات اللازمة بموقع التصادم، وتمكنت القوات من ضبط سائق السيارة الملاكي.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات