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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 8 ساعات.. غداََ قطع المياه عن 3 مجالس قروية ومدينة بني مزار بالمنيا

انقطاع مياة الشرب
انقطاع مياة الشرب
ايمن رياض

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم، قطع مياه الشرب عن مدينة بني مزار و3 مجالس قروية هي ( القيس، وابو جرج، والحسنية)، غد الاثنين 9 نوفمبر لمدة 8 ساعات من الساعة السابعة صباحا وحتي الثالثة عصرا، وذلك للقيام بأعمال صيانه بالمحطة الجديدة علي النيل، وسيتم الإعلان عن عودة الخدمة عقب انتهاء أعمال الصيانة

وطالبت شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن

المنيا بنى مزار مياة الشرب انقطاع

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