يوسف حسن يتوج بالميدالية الذهبية في التايكوندو بـ دورة الألعاب الأوليمبية للشباب

توج اللاعب يوسف حسن بالميدالية الذهبية في التايكوندو (وزن تحت 48 كجم) ضمن دورة الألعاب الأوليمبية للشباب «داكار 2026».
وجاء التتويج عقب فوزه على منافسه الفرنسي 2-0 في النهائي، لترتفع حصيلة البعثة المصرية إلى 8 ميداليات.
وتتوزع الحصيلة على 5 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين، وتأتي كالتالي:
الذهب: زين هشام (ثلاث ميداليات في سباحة 50 و100 و200 متر فراشة)، وسندس سنبل (الووشو كونغ فو)، ويوسف حسن (التايكوندو).
الفضة: سارة عمرو حسني (سلاح الشيش).
البرونز: علي الرملي (الجودو، وزن تحت 81 كجم)، ومحمد إسماعيل (رمي المطرقة).
وتُعد ميدالية “سندس سنبل” أول ميدالية أوليمبية شبابية لمصر في رياضة الووشو كونغ فو.