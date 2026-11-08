مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 4-4 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، بالتعادل الإيجابي 4-4 بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت رباعية أستون فيلا عن طريق أليسون إدوارد ونيكولاس جاكسون وجون ماجكين وليون جوريتسكا في الدقائق 1، 4، 48، 53.

فيما جاءت رباعية مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز ويوري تيليمانس وجوشو زيركزي وباتريك دروجو في الدقائق 16، 44، 90+2، 90+4.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، نصير مزاروي، ليني يورو.

خط الوسط: يوري تيليمانس، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، بريان مبيومو، أماد ديالو.