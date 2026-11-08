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توقيع بروتوكول تعاون لحوكمة وإدارة أصول وأراضي وزارة العدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توقيع بروتوكول تعاون لحوكمة وإدارة أصول وأراضي وزارة العدل

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، اليوم "الأحد"، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز مستقبل مصر ووزارة العدل.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحوكمة إدارة الأصول

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحوكمة إدارة الأصول ، وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

 ويهدف البروتوكول إلي وضع إطار مؤسسي متكامل لحوكمة إدارة الأصول الخاصة بوزارة العدل وتلك التى تختص الوزاره بادارتها أو التي تشرف عليها الجهات التابعة لها ، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التقنية والفنية التي يمتلكها الجهاز، بهدف تحقيق أعلي عائد استثماري لهذه الأراضي، وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول؛ تدشيناً لرؤية استراتيجية للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستثمار وإدارة أراضي الوزارة؛ علي نحوٍ يسهم في خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية.

إدارة أصول وأراضي وزارة العدل

وأكدت وزارة العدل، أن إبرام هذا البروتوكول إنما يعكس نهجها الراسخ في التحول من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية فاعلة، ترتكز على مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية، صوناً للممتلكات ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

وزير العدل بروتوكول تعاون توقيع بروتوكول تعاون جهاز مستقبل مصر وزارة العدل

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