وزير العدل في افتتاح محكمة شبين الكوم: تحدثت مع المحامين لإقناعهم بضرورة مساعدتنا في رقمنة الخدمات القضائية

قال المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل خلال افتتاحه مقر توثيق نادي القضاة في شبين الكوم ومحكمة شبين الكوم بعد التجديد والتطوير إن اتجاه الدولة في منظومة التحول الرقمي برقمنة جميع الخدمات وعند رقمنة الخدمات القضائية لفصل طالب الخدمة عن مقدمها حتى لا يتم التعامل بشكل ورقي ليصبح هناك حوكمة بها ولكننا ما زلت أرى أن المحامين لايزالون يتجهون إلى السداد عبر خزينة المحكمة وينتظر حتى يأخذ الإيصال والوقوف في طابور وتم حل كل تلك المسائل من خلال منظومة الدفع الإلكتروني فتحدثت إليهم خلال الزيارة قائلا لهم: نحن نطور من أجل مساعدتكم من خلال عمل حوكمة في الإجراء ووجود راحة وسرعة في الإجراء وطالبهم بمساعدة الوزارة في إكمال هذه المنظومة.

توجيهات الرئيس السيسي في منتدى مصر

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال منتدى مصر وزارة العدل برقمنة جميع محاكم مصر بحلول 2030 ولدينا 38 محكمة ابتدائية و405 مقر محاكم هيتم رقمنتهم وبالتالي هذا المشروع ستم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني بحلول 2030.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك تجديد وتطوير وتحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وإزاء هذا التوجيه تقوم وزارة العدل فى خطتها بتطوير أبنبة المحاكم وتقدم الخدمة للمواطن بالذهاب اليه وعدم انتظاره مجيئه لنا وهذا ما حدث اليوم بافتتاح مكتب شهر عقاري جديد مع محافظ المنوفية والذي طالب بخدمة السيارات المتنقلة والتي أثبتت كفاءتها وجدواها.

تطوير محكمة شبين الكوم

وأشار الشريف إلى أنه تم رفع وكفاءة وتطوير قاعات غرفة المداولة وغيرها داخل محكمة شبين الكوم واستمعنا لمقترحات وشكاوى القضاة بالمحكمة وكذلك الاستماع للمواطنين لتحقيق العدالة الناجزة.

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة ، علي هامش إفتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق ووضع حجر الأساس لفرع نادي القضاة الجديد بشبين الكوم ، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وخلال اللقاء ، رحب محافظ المنوفية بوزير العدل والوفد المرافق له ، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على مواصلة تطوير المنظومة القضائية بالمحافظة ، مؤكداً أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة ، لدعم دور المؤسسات القضائية وتوفير المناخ الملائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، معرباً عن تطلعه إلى استمرار وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ، بما يواكب جهود الدولة في تحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ومن جانبه، أعرب وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساندة لكافة دور العدالة بالمحافظة، مؤكداً أن ما تشهده المنظومة القضائية من تطوير وتحديث يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الجانبين تقديراً لجهود التعاون.