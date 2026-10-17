وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النيابة العامة مؤتمنة على حقوق المجتمع، ومناط بها نصرة الحق وإعلاء القانون وصون كرامة الإنسان وأمنه، مشددًا على ضرورة ألا تكون قلة الحيلة عائقًا أمام بلوغ الحق، أو أن تكون المكانة الاجتماعية سبيلًا إلى تجاوز القانون.

وزير العدل يوجه رسالة لأعضاء النيابة الجدد

وقال وزير العدل، خلال كلمته في احتفالية حلف اليمين الدستورية للأعضاء الجدد بالنيابة العامة، إن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ، وصوتها الحر، وقلبها النابض، وهو ما يضع على عاتق أعضائها مسؤولية كبيرة في حماية الحقوق، وتطبيق القانون على الجميع.

ودعا الشريف، الأعضاء الجدد، إلى التثبت والتروي في التعامل مع القضايا، والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ القرارات، حتى يطمئن كل صاحب حق إلى أن قضيته تحظى بالاهتمام اللازم، وأن الوصول إلى العدالة لا يتأثر بمكانة الأشخاص أو ظروفهم.