القبض على طرفي مشاجرة في شبرا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة شبرا بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر طالب"مصاب بكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) ، طرف ثان: (طالب "مصاب بكسر بالذراع" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، لخلافات بينهم حول المزاح قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب محدثان إصابتهما المنوه عنها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.