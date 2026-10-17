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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة

إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة
إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة
أحمد مهدي

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على طفلها الرضيع في بولاق الدكرور؛ بدافع الانتقام من زوجها.

القصة الكاملة لاعتداء سيدة على صغيرها ببولاق الدكرور

وكانت السيدة المتهمة بالاعتداء على طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، سلمت نفسها إلى قسم الشرطة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تعتدي على صغيرها بالضرب على الوجه، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

بدأت تفاصيل الواقعة مع تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا، أظهر سيدة تعتدي على طفلها الرضيع، ما أثار موجة من الغضب بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة فحص الفيديو والتحقق من ملابساته، والتدخل؛ لضمان سلامة الطفل وحمايته من أي أذى.

وأثار المقطع المتداول حالة من الاستياء، خاصة أن الطفل لم يتجاوز عمره 6 أشهر، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حال ثبوت صحتها.

وتزامن انتشار الفيديو مع تداول استغاثة منسوبة إلى والد الرضيع، تحدث خلالها عن وجود خلافات ومشكلات أسرية مع زوجته، انتهت بانفصالهما، مع بقاء الطفل في حضانة والدته.

واتخذت الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، إلى أن صدر القرار المتقدم.

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