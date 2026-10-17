العثور على جثة شيخ خفراء مشنوقا داخل منزله في نجع حمادي

عُثر على جثة شخص خمسينى، بها آثار شنق بالرقبة، داخل منزله بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى، شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص خمسيني داخل منزله بقرية الشاورية، وبها آثار شنق بالرقبة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة، وتبين العثور على جثة محمد س. م، أ شيخ خفراء.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطرت جهات التحقيق المختصة، التي كلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على ظروفها وأسبابها.