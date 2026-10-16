تموين قنا: ضبط محطتي وقود بقوص لبيعهما 30 طن سولار بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، وبمشاركة إدارة الحوكمة، وإدارة تموين قوص، حملة تفتيشية موسعة على محطات الوقود بمركز قوص، حيث تم إجراء جرد على الكميات الواردة والمنصرفة بالسجلات الرسمية لعدد من محطات الوقود، كشفت عن وجود تلاعب بكميات السولار.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين، بأن أعمال الفحص أسفرت عن ضبط محطتي وقود لقيامهما بالتصرف غير المشروع في كمية إجمالية بلغت 30 طنًا من السولار المدعم، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

تكثيف الحملات الرقابية

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على حركة تداول السلع المدعمة.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التلاعب والاتجار بالدعم في السوق السوداء، مع تكثيف حملات المتابعة لكافة منافذ البيع.



