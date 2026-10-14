محافظ قنا يوجه بتكثيف التوعية بمبادرة "فرحة مصر" لدعم الفتيات المقبلات على الزواج

أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المجتمعية والأنشطة المبذولة ضمن النسخة الثانية من مبادرة "فرحة مصر"، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مؤكدًا على الدور المحوري للمبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ودعم الفتيات المقبلات على الزواج.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة تعكس عمق التكافل الاجتماعي والترابط بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات الرائدة تساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ووجه الببلاوي، على ضرورة التوسع في التعريف الشامل بالمنصة المخصصة للتقديم في المبادرة، والتيسير على المواطنين للوصول إليها للتسجيل والاستفادة من الخدمات والمساعدات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، الشروط اللازمة للاستفادة من المبادرة، هو أن يكون الطرفان مصريان الجنسية وفي السن القانونية للزواج، وأن يكون تم عقد القران أو "نصف الإكليل"، وألا يكون قد تم الزفاف، أو الزواج من قبل، أو الاستفادة لأي منهما من مبادرات مماثلة أو دعم عيني وزارة التضامن أو أي جهة أخرى.

وتابع بغدادي، أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من خدمات مبادرة "فرحة مصر"، الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي https://farhetmasr.csf.eg ، واستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة، للاستفادة من المبادرة.

