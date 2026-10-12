أخبار قنا| حملة مكبرة لضبط الأوضاع بسوق نجع حمادي الحضاري.. شهامة مدرس تنقذ مسنا وطفـ.لين من الغرق بترعة المراشدة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يعلن تمويل إنشاء المشايات المعدنية للترع من الموارد الذاتية للمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأوضاع بالسوق الحضاري بنجع حمادي لمتابعة التزام الباعة، نقابة أطباء قنا تطلق دورة متخصصة في سونار العناية المركزة لتطوير مهارات الأطباء، إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالوقف، شهامة مدرس تنقذ مسنًا وطفلين من الغرق في ترعة المراشدة.





محافظ قنا: تمويل إنشاء المشايات المعدنية للترع من الموارد الذاتية للمحافظة

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التنسيق مع مديرية الري، لحصر أماكن تنفيذ المشايات المعدنية المخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتوفير ممرات آمنة لعبور الأهالي مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

‏وأشار محافظ قنا، إلى أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل عبور آمنة للأهالي بما يحافظ على أرواحهم ويحد من الحوادث الناتجة عن العبور غير الآمن أعلى الترع.

لمتابعة التزام الباعة.. حملة مكبرة لضبط الأوضاع بالسوق الحضاري بنجع حمادي

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة مكبرة بالسوق الحضاري بنجع حمادى، وشوارع المدينة بمشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات المنظمة للتشغيل.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام، التزام الباعة والتجار بأماكنهم المخصصة داخل الباكيات والمحال التجارية، مشدداً على ضرورة استغلال الوحدات المقررة لهم وعدم التعدي على الممرات والساحات العامة، لتحقيق السيولة المرورية وخدمة المترددين على السوق بالشكل الأمثل.



نقابة أطباء قنا تطلق دورة متخصصة في سونار العناية المركزة لتطوير مهارات الأطباء

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الموجات فوق الصوتية بالعناية المركزة "Critical Care Ultrasound Course – CCUS"، التي تنظمها نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2026، بمقر النقابة، في إطار جهودها المستمرة لدعم التعليم الطبي المستمر، وتطوير مهارات الأطباء، ومواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص الحالات الحرجة.

وتأتي الدورة في إطار اهتمام مجلس نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، الدور العلمي للنقابة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتنمية مهاراتهم الإكلينيكية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خاصة داخل وحدات العناية المركزة التي تتطلب سرعة التقييم ودقة التشخيص واتخاذ القرارات الطبية المناسبة.



إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أُصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مدينة الوقف الجديدة، بمركز الوقف، شمال قنا، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في اتجاه مدينة الوقف الجديدة، نتج عنه عدد من المصابين.

شهامة مدرس تنقذ مسنًا وطفلين من الغرق في ترعة المراشدة بقنا

أنقذت شهامة مدرس بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، حياة مسن وطفلين، بعدما سقط بهم توك توك في إحدى الترع بالقرية، في واقعة جسدت معاني الشجاعة وسرعة الاستجابة لإنقاذ الأرواح.

وقال أحد أهالي المنطقة المحيطة بكوبري عبادي بقرية المراشدة، إن الحادث وقع إثر سقوط مركبة التوك توك في الترعة المجاورة للكوبري، وكان على متنها مسن وطفلان، ما عرّض حياتهم للخطر وسط حالة قلق بين الأهالى.





أسماء محمد.. حكاية إرادة من قرية أشراف قنا تثبت أن التعليم حق لا يعرف المستحيل

أسماء محمد سيد حميد، ابنة قرية الأشراف بمحافظة قنا، حكاية جديدة فى التحدى، والنماذج الإنسانية الملهمة، استطاعت أن تخطو خطوة مهمة في رحلتها مع العلم، بحصولها على شهادة محو الأمية، لتفتح صفحة جديدة في حياتها عنوانها الأمل والتعلم المستمر، بعدما اضطرت إلى شق طريقها وسط التحديات، متسلحة بالأمل والإرادة، ومؤكدة للجميع بأن الأحلام لا تعرف المستحيل، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون نهاية الطريق.



شهادة محو الأمية بالنسبة إلى أسماء، لم تكن مجرد ورقة تثبت اجتياز مرحلة تعليمية، بل كانت ثمرة رحلة من الإصرار والتحدي، ورسالة تؤكد أن الرغبة في التعلم قادرة على تجاوز الكثير من الصعوبات، فبالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تبدو بعض الخطوات أكثر مشقة، وتحتاج إلى دعم أكبر وفرص أكثر ملاءمة، لكن الإرادة تظل قادرة على تحويل التحديات إلى محطات للنجاح، متى توافرت البيئة الداعمة والتشجيع اللازم.