إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أُصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مدينة الوقف الجديدة، بمركز الوقف، شمال قنا، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في اتجاه مدينة الوقف الجديدة، نتج عنه عدد من المصابين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، ب ٣ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

6 مصابين

وتبين إصابة ٦ أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الوقف المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والوقوف على طبيعة الإصابات ومدى خطورتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





