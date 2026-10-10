محافظ قنا:صيانة ورفع كفاءة 3500 متر طولي بلدورات وأرصفة

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقدية بشارع الشنهورية بمدينة قنا، لمتابعة مستجدات أعمال صيانة ورفع كفاءة البلدورات والأرصفة بالشارع، في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي.



وأوضح محافظ قنا، بأنه سيتم العمل على صيانة وتركيب البلدورات بجانبي الشارع وفي الجزيرة الوسطى، بإجمالي مسافة تقدر بنحو 3500 متر طولي، تبدأ من منطقة الأحوال، وحتى ميدان سيدي عمر، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للشارع، وتسهيل الحركة المرورية للمركبات.

وشدد الببلاوي، على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقاً لأحدث الطرق الهندسية والمعايير الفنية المعتمدة، مؤكدًا على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان ظهور الشوارع بالشكل اللائق.

كما استمع محافظ قنا، خلال الجولة، إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين، موجهًا المسؤولين بسرعة فحصها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تلبية احتياجات أهالي المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



