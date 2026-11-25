أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، فوز إدارة نجع حمادي التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقتي «الإلقاء الشعري» و«أعياد الطفولة»، وتصعيد 4 طالبات من مختلف المراحل التعليمية لتمثيل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار النتائج التي أعلنتها الإدارة العامة للشؤون التنفيذية والخدمات، توجيه عام التربية المسرحية بالمديرية، تحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتوجيه سومية عبد الفتاح محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإشراف رشا أحمد فؤاد، الموجه العام للتربية المسرحية، وبدعم ومتابعة محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وأسفرت نتائج التصفيات عن تفوق طالبات إدارة نجع حمادي وحصدهن المراكز الأولى؛ ففي مسابقة «الإلقاء الشعري»، فازت بالمركز الأول والتصعيد على مستوى الجمهورية كل من: الطالبة سما سيد فاروق - الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات.

وكل من: الطالبة آلاء بلال محمد - الصف الثاني الإعدادي بمدرسة نجع حمادي للتعليم الأساسي، والطالبة سارة حارس أبوالوفا، الصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية بنات بنجع حمادي.

وفي مسابقة «أعياد الطفولة»، حصدت المركز الأول الطفلة آيسل أحمد طريف - مرحلة رياض الأطفال KG1 بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات.

وأعرب محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن النشاط المسرحي وفنون الإلقاء يمثلان ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية لما لهما من دور محوري في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، واكتشاف وصقل المواهب الإبداعية منذ الصغر.

ووجه الزقيم، التهنئة للطالبات الفائزات وأسرهن على هذا التفوق، مثمنًا الجهود المخلصة والعمل الدؤوب لفريق توجيه التربية المسرحية بالإدارة، بقيادة أحمد رشاد فتحي، الموجه الأول، ومروى جمال نور، وجون منير، موجها التربية المسرحية، متمنيًا للطالبات دوام التوفيق وحصد المراكز الأولى في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.



