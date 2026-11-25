ليلة حزينة على الطريق الدائري في الوراق، شهدت وفاة قرابة 30 شخصا وإصابة 25 آخرين وتفحم 27 مركبة في دقائق، بعد حادث لسيارة تريلا تحمل مواد بترولية، ويرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

القصة الكاملة لحريق الوراق

باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، حيث انتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

النيابة تحقق في حريق الوراق

وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات DNA من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة.

هذا، وقد أسفرت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة 25 شخصًا، ووفاة 30 آخرين، وتفحُّم 27 مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

أشلاء بشرية في المستشفيات

وصلت أشلاء بشرية متفحمة إلى مستشفى العجوزة، جرى انتشالها من موقع الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، فيما لم يتم تحديد هوية صاحبها حتى الآن، وسط أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار النيران وتحديد أسباب اندلاعها، إلى جانب الوقوف على حجم الخسائر البشرية والمادية، وفحص الأشلاء التي تم العثور عليها لبيان ما إذا كانت تخص أحد ضحايا الحادث.

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

وزارة الصحة وتداعيات الحادث

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

حريق دائري الوراق

حريق دائري الوراق

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 18 سيارة إطفاء وخزان مياه لموقع حريق الوراق بعد اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية وامتداد النيران للسيارات على الطريق.

شهد شارع 10 بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشارع 10 في الوراق، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.