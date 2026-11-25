أعلن الجهازان الفنيان لفريقي سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سين لامينز.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليني يورو، أيدن هيفين.

خط الوسط: كوبي ماينو، يوري تيليمانس، ماسون ماونت، برونو فرنانديز، أماد ديالو.

خط الهجوم: بريان مبيومو.

في المقابل، جاء تشكيل سبورتنج لشبونة كالتالي:

حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: إدواردو كواريسما، جونزالو إيناسيو، ماكسيميليانو أراوخو.

خط الوسط: عيسى دومبيا، سيرجي ألتيميرا، سيلاس أندرسن، جيني كاتامو، إدواردو فيليسيشيمو.

خط الهجوم: فوتيس إيوانييديس، لويس سواريز.