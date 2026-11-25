طالب د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بإجراء تعديل تشريعي على قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر، بما يضمن توحيد معايير القبول بكليات الطب والالتزام بالضوابط الوطنية المصرية من حيث المواد المؤهلة لدراسة الطب والحد الأدنى للمجموع في كليات الطب الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركة د. أسامة عبد الحي في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بدعوة كريمة من رئيس اللجنة النائب الدكتور هشام الششتاوي، وبحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري.

وحذّر نقيب الأطباء من عدم التزام عدد من الكليات الخاصة باشتراط إنشاء المستشفيات الجامعية اللازمة للتدريب الإكلينيكي رغم انتهاء مدة ال3 سنوات التي حددها القرار الجمهوري، مؤكدا أن ما حافظ على جودة التعليم الطبي تاريخيا ومنع التوسع العشوائي، هو ارتباط إنشاء كلية الطب بوجود مستشفى جامعي يوفر التدريب الإكلينيكي للطلاب.

الكليات الأجنبية في مصر

وكشف د. أسامة عبد الحي أن 4 كليات فقط من إجمالي 18 كلية طب خاصة أنشأت مستشفياتها الجامعية، مطالبا بعدم السماح للكليات التي لم تنفذ هذا الاشتراط بقبول دفعات جديدة خلال العام الدراسي المقبل، لحين توفير المستشفيات والبنية الأساسية اللازمة للتدريب، تنفيذا لتوصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وشدّد نقيب الأطباء على أن الحفاظ على مستوى الطب المصري وإعداد طبيب كفء يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية، هي حسن اختيار الطالب المتفوق والمؤهل للالتحاق بكلية الطب، وضمان تعليم جيد بتوفير المستشفيات الجامعية اللازمة للتدريب الإكلينيكي، إلى جانب إتاحة وظائف تدريبية كافية وفرص متاحة للدراسات العليا لجميع الأطباء بعد انتهاء فترة التكليف.

ولفت إلى أن أعداد الخريجين الآن تقارب ضعف عدد الفرص المتاحة للتسجيل في الدراسات العليا سواء في البورد المصري بالمجلس الصحي المصري أو الماجستير في كليات الطب المختلفة، وأن أي زيادة في أعداد المقبولين في الكليات يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة لتأهيلهم مهنيا مما يهدد مستقبل مستوى الطبيب المصري وكفاءته.

وفي ختام كلمته، أعرب د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن خالص شكره وتقديره للنائب الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على دعوته الكريمة وحسن الاستقبال.