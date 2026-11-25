قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية بمنطقة الوراق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، يمثل مأساة إنسانية مفجعة، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد المذاع على القناة العاشرة من تقديم نشأت الديهي، أن أعداد الضحايا والمصابين في الحادث تتزايد، وهو ما يجعل المشهد أكثر إيلاما، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بكل مشاعر التضامن إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في هذه المحنة.

تفعيل القوانين وتطبيق عقوبات رادعة

وشدد على أن هناك سلوكيات خاطئة تستوجب مواجهة حاسمة من الدولة، من خلال تفعيل القوانين وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه رغم ما شهدته الطرق من أعمال تطوير وتحديث، فإننا لا نزال نشاهد مشاهد غريبة ومؤسفة تستدعي التوقف أمام أسبابها الحقيقية.

وأكد مسلم ضرورة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، موضحا أن المحاسبة ليست انتقاما من أحد، وإنما وسيلة لتحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف أن الاكتفاء بتقديم النصائح والتوعية لا يمثل رادعا كافيا لمواجهة السلوكيات الخاطئة، مؤكدا أن تفعيل القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين ضرورة لا تحتمل التأجيل، وأن احترام قواعد المرور لا يتحقق بالتوعية وحدها، وإنما بوجود رقابة ومحاسبة حقيقية.

وأشار إلى أن تكرار حوادث الطرق خلال فترة زمنية قصيرة، وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، يفرض وقفة جادة لمراجعة أسباب هذه الحوادث، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها، بل ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، حتى تكون المحاسبة وسيلة للردع وحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار المآسي.