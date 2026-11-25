تفتح النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، ملف الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة المجانية، مطالبة بوضع ضوابط ومعايير عادلة تضمن حصول كل شخص من ذوي الإعاقة على الجهاز الذي يحتاجه، دون قصر الاستحقاق على الفئات الفقيرة فقط، باعتبار أن الإعاقة والاحتياج الفعلي هما الأساس في الحصول على هذه الخدمات.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، طلب الإحاطة الذي تقدمت به العسيلي بشأن المعايير المنظمة لاستحقاق وتسليم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة المجانية.

آليات تحديد المستحقين

ويستهدف طلب الإحاطة مراجعة آليات تحديد المستحقين، وضمان عدم حرمان أي شخص من ذوي الإعاقة من الجهاز المناسب لاحتياجاته بسبب وضعه المادي، مع مراعاة طبيعة الإعاقة والاحتياجات الفردية لكل حالة، بما يضمن الاستفادة الحقيقية من الأجهزة وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية.

كما يتناول الطلب الإجراءات المتبعة في فحص الطلبات وتوزيع الأجهزة وتسليمها، والمعوقات التي قد تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، مع المطالبة بمعايير واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور ممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي، لبحث طلب الإحاطة والإجراءات المنظمة لهذا الملف.