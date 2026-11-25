استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وفد مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن استعدادات إقامة الدورة الثانية للمهرجان، والتي تُقام برئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

وضم الوفد الفنان القدير حمدي الوزير، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، والأستاذ عبد السلام الألفي، رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية، والأستاذة أميرة الفقي، المدير التنفيذي للمهرجان، والأستاذ ناصر حافظ، مدير التنظيم.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وإدارة المهرجان، وآليات التنسيق اللازمة لتيسير إقامة فعاليات الدورة الثانية، بما يسهم في خروجها بصورة تليق باسم بورسعيد وتاريخها ومكانتها الثقافية والفنية، وذلك في إطار الإمكانات والاختصاصات المتاحة.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية استمرار احتضان محافظة بورسعيد لمهرجانها السينمائي، باعتباره أحد الأحداث الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز حضور المدينة على خريطة المهرجانات السينمائية، ودعم الحراك الثقافي والفني بها.

من جانبها، أعربت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن خالص شكرها وتقديرها للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال وسعة صدره واهتمامه بالمهرجان، وحرصه على استمرار هذا الحدث الثقافي والفني الذي يحمل اسم المدينة ويعزز مكانتها على الساحة السينمائية.