أ ش أ

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تداعيات حريق سيارة مواد بترولية "أسطوانات غاز" أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.

وفي السياق، تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحادث والمستشفى؛ لمساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.