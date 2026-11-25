كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عن تبعية سيارة المواد البترولية التي تعرضت للحريق والانفجار أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أنها ليست تابعة لوزارة البترول، وإنما تتبع مقاولًا خاصًا.

أحمد موسى يكشف تبعية سيارة المواد البترولية المحترقة بالوراق

وقال موسى: «عربية المواد البترولية المحترقة أعلى الدائري الوراق ليست تابعة لوزارة البترول وتابعة لمقاول خاص»، في توضيح منه بشأن الجهة التي تتبعها السيارة التي تسببت في الحريق الضخم الذي شهدته المنطقة.

وجاء حديث الإعلامي بالتزامن مع تناوله تفاصيل الحادث الذي أسفر عن اشتعال النيران في سيارة المواد البترولية، وامتداد الحريق إلى عدد من السيارات المجاورة، وسط مشاهد صعبة وحالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين بمحيط الواقعة.

ووصف موسى الحادث بأنه كارثة، مشيرًا إلى المشاهد المؤلمة التي صاحبت اندلاع النيران، ومحاولات المواطنين الفرار من موقع الحريق، في ظل خطورة الانفجار وامتداد ألسنة اللهب إلى المركبات المحيطة.

وتوقف الإعلامي عند مشاهد الهروب الجماعي للمواطنين، معبرًا عن صعوبة المشهد وما خلفه من حالة إنسانية مؤلمة، خاصة مع الحديث عن سقوط ضحايا ومصابين جراء الحادث.