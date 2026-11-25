كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عن تقديراته الأولية لأعداد ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، مؤكدًا أن عدد الوفيات لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تتجاوز أعداد المصابين 20 شخصًا.

أحمد موسى يكشف حصيلة أولية لضحايا حريق سيارة المواد البترولية بالوراق

ووصف موسى الحادث بأنه كبير ومشهد صعب، في ظل امتداد النيران إلى عدد من السيارات الموجودة بجوار سيارة المواد البترولية، ما أدى إلى احتراق مركبات أخرى، وسط حالة من الهلع بين المواطنين الذين حاولوا الفرار من موقع الحريق.

وقال الإعلامي إن ما حدث أعلى الطريق الدائري يمثل كارثة، معربًا عن حزنه الشديد إزاء المشاهد التي صاحبت الحادث، ومقدمًا العزاء لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أن المشهد كان مؤلمًا للغاية، خاصة مع مشاهدة المواطنين وهم يجرون في محاولة للنجاة من النيران والانفجار، داعيًا الله أن يرحم المتوفين وأن يلطف بالمصابين وأسرهم.

واختتم حديثه بالتعبير عن تأثره الشديد بالحادث، قائلًا: «ربنا يرحم المتوفين والشفاء العاجل للمصابين».