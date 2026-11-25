شهدت واقعة مقتل طفل مذيع الطالبية تطورات جديدة ومؤلمة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على عظام الفك السفلي وملابس وملاءة يُشتبه في ارتباطها بالطفل، داخل المنطقة الصحراوية المحيطة بالطريق الدائري «القوس الغربي»، قبل نزلة طريق الواحات، وذلك خلال عمليات التمشيط المستمرة للبحث عن باقي أشلاء الجثمان.

كلاب بوليسية تقود إلى ملابس الضحية

وجاء العثور على المضبوطات خلال حملة تمشيط موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حيث أسفرت عمليات البحث عن العثور على عظام الفك السفلي، وتي شيرت أحمر وبنطال جينز كحلي، بالإضافة إلى منشفة وملاءة سرير، وسط اشتباه في ارتباطها بجريمة قتل الطفل.

وبمواجهة المتهم، والد الطفل، تعرف على الملابس التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية، وأقر بأنها تخص نجله، فيما تحفظت النيابة العامة على المضبوطات، وقررت إخضاعها للفحص الفني والجنائي للوقوف على مدى ارتباطها بالواقعة.

10 أيام من البحث عن أشلاء الطفل

واستمرت أعمال البحث نحو 10 أيام بالمنطقة الصحراوية، والتي أسفرت في وقت سابق عن العثور على جمجمة وجزء من ساعد طفل، في إطار التحقيقات المتعلقة باتهام محمد المنياوي، مدرب كمال أجسام ومذيع بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، بقتل طفليه داخل شقتهما السكنية بمنطقة الطالبية.

وتكثف الجهات المختصة جهودها لاستكمال أعمال التمشيط بمحيط موقع العثور على الأشلاء والمضبوطات، أملا في الوصول إلى باقي أجزاء الجثمان، فيما تتواصل أعمال فحص الأدلة الجنائية والتحقيقات لكشف جميع تفاصيل الجريمة وملابساتها.