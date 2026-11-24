في تطور عسكري مثير ينذر بتوسيع نطاق المواجهة الروسية الأوكرانية خارج حدود أوروبا الشرقية، تعرضت السفينة الحربية الروسية «ميركوري» لهجوم أوكراني داخل المياه الليبية قبالة مدينة بنغازي، في عملية أثارت تساؤلات واسعة بشأن طبيعة القطعة البحرية المستهدفة، وحجم قدراتها العسكرية، والأهمية الاستراتيجية لوجودها في البحر المتوسط.

ولا تعد «ميركوري» مجرد سفينة دعم أو ناقلة إمدادات، وإنما واحدة من القطع البحرية الروسية الحديثة متعددة المهام، والمجهزة بمنظومات صاروخية ودفاعية متطورة، تجعلها قادرة على تنفيذ عمليات قتالية متنوعة، تشمل مواجهة السفن والطائرات والغواصات.

«ميركوري».. من مشروع بناء بحري إلى قطعة قتالية روسية

تحمل السفينة الروسية اسم «ميركوري» (Merkury)، وتنتمي إلى مشروع 20380 المعروف بفئة «ستيريجوشي»، وهي فئة من السفن الحربية المصممة لتنفيذ مهام متعددة في المياه الساحلية والإقليمية.

وبدأ بناء السفينة عام 2015 تحت اسم «ريتيفي» (Retiviy)، قبل تغيير اسمها إلى «ميركوري» في أكتوبر 2021، ثم دخلت الخدمة في البحرية الروسية عام 2023.

وتكمن أهميتها في الجمع بين مجموعة من القدرات القتالية التي تسمح لها بالعمل بصورة مستقلة نسبيًا، سواء في حماية القطع البحرية الأخرى أو تنفيذ الدوريات والاشتباك مع الأهداف المعادية.

ترسانة أسلحة متطورة.. ماذا تحمل السفينة الروسية؟

تضم «ميركوري» مجموعة متنوعة من أنظمة التسليح، تجعلها قادرة على التعامل مع تهديدات بحرية وجوية مختلفة، ومن أبرز تجهيزاتها:

- صواريخ أوران المضادة للسفن: تمتلك السفينة 8 صواريخ مخصصة لاستهداف القطع البحرية المعادية.

- منظومة ريدوت للدفاع الجوي: تستخدم لاعتراض الطائرات والصواريخ والأهداف الجوية.

- مدفع بحري عيار 100 ملم: للتعامل مع الأهداف البحرية والبرية.

- مدافع AK-630: توفر حماية قريبة ضد التهديدات الجوية والبحرية.

- طوربيدات Paket-NK: مخصصة لمواجهة الغواصات والطوربيدات المعادية.

- مروحية Ka-27: تتيح تنفيذ مهام الاستطلاع ومكافحة الغواصات، إلى جانب دعم العمليات البحرية.

وتمنح هذه التجهيزات السفينة قدرة على تنفيذ مهام متعددة، بدلًا من الاقتصار على وظيفة عسكرية واحدة.

4 مهام قتالية للسفينة «ميركوري»

صممت السفينة الروسية لتنفيذ أربع مهام عسكرية رئيسية، تمنحها أهمية داخل تشكيلات الأسطول الروسي:

1. مكافحة السفن الحربية: عبر استخدام الصواريخ المضادة للسفن لاستهداف القطع البحرية المعادية.

2. الدفاع الجوي: من خلال منظومة ريدوت القادرة على التعامل مع الطائرات والصواريخ والتهديدات الجوية.

3. مكافحة الغواصات: باستخدام الطوربيدات وأجهزة الاستشعار الصوتية المتخصصة.

4. تأمين التحركات البحرية: من خلال مرافقة السفن وحماية العمليات البحرية وتنفيذ الدوريات.

ورغم هذه القدرات، فإن «ميركوري» تصنف ضمن السفن القتالية المتوسطة، ولا تعادل المدمرات أو الفرقاطات الثقيلة المخصصة للعمليات البحرية بعيدة المدى.

لماذا اختارت روسيا بنغازي؟

يحمل وجود السفينة الروسية في ميناء بنغازي أبعادًا تتجاوز مجرد التوقف للتزود بالوقود والإمدادات، خاصة أن السفينة ليست ناقلة دعم لوجستي، وإنما قطعة قتالية تابعة للأسطول الروسي.

وتبرز أهمية وجودها في ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: تعزيز النفوذ الروسي في البحر المتوسط

يمثل انتشار السفن الحربية الروسية في شرق المتوسط جزءًا من استراتيجية موسكو للحفاظ على حضورها العسكري في منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة، بالقرب من شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

ثانيًا: استخدام الموانئ الليبية للدعم اللوجستي

تشير المعلومات المتعلقة بتوقف السفينة في بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات إلى أهمية الموانئ الليبية بالنسبة للتحركات البحرية الروسية، باعتبارها نقاط دعم محتملة للقطع الحربية العاملة في المنطقة.

ثالثًا: رسائل عسكرية وسياسية

يمثل وجود سفينة بهذه القدرات في شرق المتوسط مؤشرًا على رغبة موسكو في الحفاظ على قدرتها على التحرك البحري في منطقة استراتيجية، بما يتجاوز حدود البحر الأسود.

وكان قائد البحرية الروسية قد أعلن في يوليو 2023 أن السفينة «ميركوري» ستعزز السرب الروسي العامل في شرق البحر المتوسط.

هجوم أوكراني يفتح جبهة جديدة في البحر المتوسط

اكتسبت السفينة أهمية إضافية بعد الهجوم الأوكراني الذي وقع أمس الاثنين داخل قاعدة بنغازي البحرية، باستخدام طائرات مسيرة بحرية، وفق ما أعلنته كييف والتقارير الإعلامية المتداولة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن العملية، مشيرًا إلى استهداف السفينة الحربية الروسية «ميركوري» وسفينة الشحن «إم في أنغارا»، التي قال إنها كانت تنقل أسلحة لصالح القوات الروسية.

وتحدثت تقارير عن استخدام سبع مسيرات بحرية أوكرانية في الهجوم، فيما أظهرت مقاطع مصورة لحظات اقتراب المسيرات من السفينة ووقوع انفجارات متتالية.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى تعرض السفينة لأضرار جسيمة، مع ورود معلومات عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم ليبيون وروس، دون أن تتضح جميع تفاصيل الخسائر بصورة مستقلة.

هل تتحول ليبيا إلى ساحة جديدة للحرب الروسية الأوكرانية؟

يمثل استهداف سفينة حربية روسية داخل ميناء ليبي تطورًا يتجاوز حدود المواجهة التقليدية بين موسكو وكييف، إذ يثير مخاوف من انتقال العمليات العسكرية إلى مناطق جديدة في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.

وتزداد حساسية الموقف في ظل الانقسام السياسي والعسكري داخل ليبيا، وارتباط أطراف مختلفة بعلاقات مع قوى دولية متنافسة.