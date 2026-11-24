كشف عماد العلام، مسؤول الإعلام بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحرك النادي الأهلي للتعاقد مع مدربه الحالي حسام البدري، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما تصدر اسم البدري قائمة المرشحين لخلافة المغربي الحسين عموتة، الذي أعلن الأهلي إنهاء علاقته به عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدوري المصري.

أهلي طرابلس يحسم الجدل بشأن عودة حسام البدري لتدريب الأهلي

ونفى العلام وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي للحصول على خدمات المدير الفني، مؤكدًا عدم تلقي النادي عرضًا رسميًا بهذا الشأن.

وقال مسؤول الإعلام بأهلي طرابلس، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «لا يوجد أي عرض، ولم يحدثنا حسام البدري عن وجود رغبة لديه في التفاوض بشأن هذا الأمر أو الرحيل عن أهلي طرابلس».

وشدد العلام على تمسك البدري باستمراره مع الفريق الليبي واحترامه للعقد المبرم بين الطرفين، موضحًا أن ارتباط المدرب بالنادي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الدوري الليبي انطلق منذ أربعة أسابيع فقط، في تأكيد على استمرار البدري في مهمته مع أهلي طرابلس، رغم ارتباط اسمه بإمكانية العودة إلى القيادة الفنية للنادي الأهلي.