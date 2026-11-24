وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق انتقادات حادة إلى لاعبي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى تراجع مستوى عدد من اللاعبين وعدم تقديمهم الفارق المنتظر.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «زيزو.. إيه التطفيشة دي؟! وبن جديدة.. إيه الاستلام ده؟! بصراحة، لقطتين يلخصوا جزء كبير من مستوى الفريق.. لا زيزو بيقدم الفارق المنتظر منه، ولا بن جديدة قادر على استلام كرة بشكل يليق بمهاجم الأهلي. الأهلي يستحق أفضل من كده».

وجاءت انتقادات إبراهيم سعيد في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي شهد أداءً باهتًا من الفريق الأحمر، ليواصل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، عقب فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

الأهلي يعلن رحيل عموتة

وفي أعقاب الخسارة، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يقوم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بطرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة قبل خوض المواجهات التالية في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

وتتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس نقل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر إذاعة مباراة الأهلي وأول أغسطس عبر قنواتها المشفرة.