أكد النائب محمد زكي عضو مجلس الشيوخ ضرورة الإسراع في وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر، بالتوازي مع إصدار قانون لتبادل البيانات والمعلومات، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن الاستفادة من التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأشار زكي إلى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة «Oxford Insights»، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الـ51 عالميًا، والثالث عربيًا، والأول إفريقيًا، وفقًا للمؤشر، الذي يقيس مدى استعداد الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث الجاهزية المؤسسية والحكومية.

وأضاف أن هذا التقدم يأتي في ضوء الاستثمارات التي تجاوزت 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الأتمتة وسرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات في دعم التطور المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وتوقف النائب محمد زكي أمام محور التنبؤ بالمخاطر ضمن المحاور التي تناولتها الدراسة، متسائلًا عن آليات تصنيف المعلومات والجهة المسؤولة عن تحديد مستويات إتاحتها وحمايتها، سواء من خلال مراكز البيانات السيادية أو السحابة الخاصة أو الأنظمة الهجينة وصولًا إلى السحابة العامة، لافتًا إلى التفاوت الكبير في التكلفة الاقتصادية بين هذه البدائل، والحاجة إلى تقديم تقديرات مالية استرشادية بشأنها.

وطرح عددًا من التوصيات، في مقدمتها وضع إطار تشريعي متكامل للذكاء الاصطناعي، والإسراع بإصدار قانون لتبادل البيانات والمعلومات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات.

توفير فرص عمل للشباب لمنع هجرة الكفاءات

وشدد على أهمية توفير فرص عمل حقيقية أمام الكفاءات الشابة، بما يحد من هجرتها إلى الخارج، مع تعزيز الاستثمارات الموجهة إلى الابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واختتم النائب محمد زكي بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، ما يستوجب إتقان التعامل معه والإسراع في اتخاذ الخطوات الأولى لتنفيذ توصيات الدراسة، مع وضع مؤشر لقياس أثر التطبيق على الاقتصاد الوطني، تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف قطاعات الدولة حال نجاحها.