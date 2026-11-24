أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن هناك أولويات أساسية ينتظر المواطن المصري تحقيقها، ويجب أن تكون حاضرة عند الحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مشدداً على ضرورة أن تنعكس التكنولوجيا الحديثة بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المعيشية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح نصر الدين أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تطور تكنولوجي أو مجموعة من التطبيقات الحديثة، وإنما باعتباره أداة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر في حياة المواطن المصري، وتسهم في تطوير الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات.

زيادة فرص العمل

وأشار إلى أن المواطن لا يشغله امتلاك الدولة أحدث التطبيقات أو أكبر مراكز البيانات بقدر ما ينتظر تحسناً ملموساً في مستوى العلاج والتعليم والخدمات، وزيادة فرص العمل والإنتاج، وانخفاض تكلفة المعيشة، مؤكداً أن هذه الأولويات يجب أن تكون محوراً أساسياً عند دراسة هذا الملف.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تحديد احتياجات الأراضي من المياه والأسمدة، والتنبؤ بالأمراض التي تصيب المحاصيل، وتحديد التوقيتات المناسبة للزراعة والحصاد، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وزيادة إنتاجية الفدان وتحسين دخل المزارعين.

وفي القطاع الصحي، أكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين توزيع الموارد الطبية وتطوير الخدمات الصحية، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون داعماً للطبيب ومساعداً له، وليس بديلاً عنه أو منتقصاً من مسؤوليته المهنية.

وأضاف أن الصناعة من القطاعات التي يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تقليل فترات توقف خطوط الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.

كما لفت إلى أهمية استخدام هذه التقنيات في قطاع التشييد والبناء، ولا سيما متابعة الحالة الفنية للطرق والكباري، بما يسهم في تقليل الهدر في الوقت والخامات، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية.

وشدد نصر الدين على ضرورة إدراك أن الذكاء الاصطناعي لا يعني اختفاء الوظائف، وإنما يؤدي إلى تغيير طبيعتها ومتطلباتها، وهو ما يفرض الاهتمام بالتعليم والتدريب والتطوير المستمر، لإعداد كوادر مصرية قادرة على تشغيل هذه التكنولوجيا وتطويرها، بدلاً من الاعتماد على الخبرات الخارجية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة وضع التعليم الفني والمهني في قلب خطط الدولة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، بما يضمن تحويل التطور التكنولوجي إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.