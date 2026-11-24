أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، استمرار تقديم خدماته الإفتائية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الفتاوى الشرعية الموثوقة بسهولة، سواء داخل مصر أو خارجها، والإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بالعبادات والمعاملات ومختلف شؤون الحياة اليومية.

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خدماته تشمل الفتاوى الهاتفية والنصية، من خلال وحدات متخصصة تتناول فتاوى العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، والفكر والأديان، وفتاوى النساء، إلى جانب الفتاوى المقدمة باللغات الأجنبية.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إلى أن خدماته تستند إلى جهود علماء متخصصين من الأزهر الشريف، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات المستفتين واستفساراتهم، وتقديم الإجابات الشرعية بأكثر من وسيلة، سواء شفويًا أو نصيًا أو من خلال التواصل الميداني.

وأضاف المركز ، أن خدمات الفتوى متاحة باللغة العربية، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بما يسهم في الوصول إلى شرائح متنوعة من المستفتين وتيسير حصولهم على الإجابات الشرعية من مصادر موثوقة.

طرق التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وحدد المركز وسائل التواصل للاستفادة من خدماته الإفتائية، وتشمل:

الخط الساخن من داخل مصر: 19906، بسعر المكالمة العادية.

التواصل من خارج مصر: 0020225973500.

طلب الفتوى إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: https://azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest

إرسال الاستفسارات عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك: https://www.facebook.com/fatwacenter