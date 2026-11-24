كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل قرار الأهلي برحيل الحسين عموتة عن الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بثنائية.

وقال شوبير: قرار رحيل عموتة عن الأهلي تم اتخاذه قبل مباراة بيراميدز، والاتفاق على رحيله حال الهزيمة أو تقديم أداء سيئ، وأثناء المباراة اتفق مجلس الإدارة على رحيله.

وواصل : حدث اجتماع بعد المباراة وتم اتخاذ القرار وتم إبلاغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بالقرار وترك لهم حرية الاختيار لأنهم المشرفين على الكرة، ومن البداية لم يكن متحمسا للفكرة، وكذلك ياسين منصور.

وأردف: بيراميدز انتظر المنافس يأتي استاد القاهرة لكنه لم يأتِ، بيراميدز ذهب وحده استاد القاهرة واشتغل تمرينة حلوة كده وجاب جول في كل شوط، ورفض يزود أكتر.

واختتم شوبير تصريحاته: حد هيقولي تمرين إزاي يا كابتن ده بيلاعب النادي الأهلي، بجد؟ هو الأهلي راح الملعب امبارح؟ هو أنت شفت واحد في الـ11 اللي لعبوا أو الـ4 اللي نزلوا، شفت واحد فيهم كان كويس أو إنه راح استاد القاهرة؟