تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات حادث سقوط أجزاء من عقار بشارع الإمام مالك، المتفرع من شارع الخديوي، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، موجهًا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بسرعة التعامل مع الحادث، وتكثيف جهودها لتأمين الموقع والحفاظ على أرواح المواطنين.

كانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات العاجلة والتعامل مع تداعياته.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين سقوط الطابقين الثالث والأخير من العقار، المكون من أربعة طوابق، وذلك أثناء وجود عدد من السكان بداخله وقت وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، حيث جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت المتابعة الطبية باستقرار الحالة العامة للمصابين الذين وردت بياناتهم حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الحماية المدنية جهودها بموقع الحادث، لمواصلة أعمال البحث والإنقاذ، والتعامل مع تداعيات سقوط أجزاء العقار، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيطه ومنع تعريض المواطنين لأي مخاطر محتملة.

ويتابع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية للحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات والتعامل مع تداعياته، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.