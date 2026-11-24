عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، تيودورو نجيما أوبيانج مانجي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وطلب الرئيس نقل تحيات سيادته إلى الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما، مؤكدًا سيادته أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء.

كما رحب الرئيس بانعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين على هامش قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بالعلمين في أكتوبر ٢٠٢٦، مؤكدًا أهمية البناء على ما أسفرت عنه اللجنة المشتركة من نتائج إيجابية وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم المُبرمة بين البلدين.



وأعرب نائب رئيس غينيا الاستوائية عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل الرئيس تحيات وتقدير الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير آليات التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا في هذا الإطار إلى تقديره لمشاركة الشركات المصرية في عدد من المشروعات التنموية الكبرى في غينيا الاستوائية، ومعربًا كذلك عن حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، والطيران المدني، والطاقة، وتبادل الخبرات.

كما سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تضمنت حرص الجانب الإكواتوري على تطوير التعاون المشترك في مختلف القطاعات.



وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيس ضرورة استدامة السلم والاستقرار من أجل تحقيق التنمية بدول القارة، مشيرًا سيادته في هذا الإطار إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات عبر الوسائل السلمية، بما يشمل احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة إعلاء روح التعاون وتحقيق المصالح المشتركة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية بدول القارة.

وقد أعرب نائب الرئيس الإكواتوري عن تقديره للجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وبالقارة الأفريقية، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق أوجه التشاور السياسي مع مصر تحقيقًا للسلم الإقليمي.

