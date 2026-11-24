كشفت الدكتورة رانيا شرعان، أمين صندوق مكتبات مصر العامة، عن تقديم خدمات المكتبات المتنقلة مجاناً بالكامل، في إطار جهود نشر المعرفة والثقافة وتشجيع الأطفال على القراءة والاستفادة من الأنشطة التعليمية والفنية.

وقالت شرعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنا صالح ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المكتبة تعلن خريطة تحركات المكتبات المتنقلة ومواعيد وجودها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على أماكن تواجدها والاستفادة من خدماتها.

وأضافت أن المكتبات تستهدف دعم الأطفال وزيادة وعيهم ومعارفهم، من خلال الحرص على تنظيم أنشطة مصاحبة للكتب، بما يساعد على استكمال المعلومات التي يحصل عليها الطفل من القراءة وتحويلها إلى تجربة تعليمية وتفاعلية.

وأوضحت أن الأنشطة تتضمن تنظيم ورش فنية متنوعة لتثقيف الطلاب وتنمية مواهبهم، إلى جانب إتاحة الكتب التي تسهم في توسيع مداركهم وتعزيز اهتمامهم بالقراءة.

وأشارت أمين صندوق مكتبات مصر العامة إلى الاستعداد لإطلاق خدمة الكتاب المقروء عبر الهاتف المحمول قريباً، من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالمكتبة، بما يتيح وسيلة إضافية للوصول إلى المحتوى الثقافي.

ولفتت أمين صندوق مكتبات مصر العامة، إلى أن عدد إعارات الكتب التي استفاد منها الأطفال بلغ نحو 590 ألف إعارة.