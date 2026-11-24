أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 15 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض التهاب السحايا منذ بداية عام 2026 في قطاع غزة، محذرة من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الإصابة، خاصة بين الأطفال والرضع، مع تدهور الأوضاع البيئية والمعيشية داخل القطاع.

وأكدت الوزارة، في بيان صباح الثلاثاء، دخول قطاع غزة في «حالة إنذار وبائي»، بعد رصد قفزة كبيرة في أعداد المصابين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد وحده تسجيل 272 حالة التهاب سحايا، بزيادة تجاوزت 8 أضعاف المعدلات المعتادة، التي كانت تتراوح بين 30 و50 حالة شهريًا.

أرقام مقلقة.. 100 إصابة جديدة منذ بداية نوفمبر

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حالات التهاب السحايا البكتيري من 10 إلى 20 حالة شهريًا إلى 108 حالات خلال أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل 100 حالة جديدة منذ بداية نوفمبر وحتى صدور البيان.

وحذرت من أن استمرار الزيادة في الإصابات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة، فضلًا عن مضاعفات عصبية دائمة، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها الأطفال والرضع.

وأوضحت الوزارة أن الفحوص المخبرية حددت المسبب المرضي لالتهاب السحايا الفيروسي، وتبين أنه من عائلة «إنتيروفيروس»، المرتبطة بالتدهور البيئي، مشيرة إلى أن هذا النوع غالبًا ما يكون أقل خطورة، ويتعافى المصابون به بصورة كاملة.

لكن الوزارة لفتت إلى عدم توافر الفحوص اللازمة لتحديد النمط الجيني للفيروس، الأمر الذي يمنع التأكد من أن الإصابات المسجلة في مختلف محافظات القطاع تعود إلى سلالة واحدة.

وفي المقابل، أكدت التعامل مع حالات الالتهاب البكتيري وفق بروتوكولات العزل والعلاج والوقاية، بما يشمل المرضى والمخالطين لهم.

الصرف الصحي ومياه الشرب وراء تفاقم الأزمة

وأرجعت الوزارة تصاعد الإصابات إلى مجموعة من العوامل البيئية والمعيشية، أبرزها الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، واختلاط المياه المنزلية بمياه الصرف، فضلًا عن فيضان مياه الصرف الصحي مع بداية موسم الأمطار.

كما أشارت إلى نقص مياه الشرب النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية، إلى جانب العجز الحاد في المستلزمات المخبرية وأدوات التشخيص والأدوية الأساسية، وهو ما يضاعف الضغوط على المستشفيات وأقسام الأطفال.

وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم الأزمة، متهمة إياها باستهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وفرض قيود على دخول قطع الغيار ومواد الصيانة والتعقيم والوقود.

تحرك عاجل من الصحة العالمية ويونيسف

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالضغط من أجل إدخال المعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الوقود ومواد التطهير ومستلزمات النظافة للأسر النازحة.

كما دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والشركاء الصحيين إلى إطلاق خطة استجابة طارئة، تشمل توفير المستلزمات المخبرية والتشخيصية، وإجراء الفحوص الجينية للعينات، وإدخال المضادات الحيوية والعلاجات الضرورية، ودعم المستشفيات بأماكن عزل آمنة.

وأكدت استمرار الفرق الطبية وفرق الترصد الوبائي في متابعة المصابين والمخالطين وتقديم الرعاية الصحية المتاحة، رغم النقص الحاد في الإمكانات.