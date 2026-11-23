استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما واصلت دبابات الاحتلال إطلاق النار غرب البلدة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,746 شهيدا، و176,234 مصابا، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,679، والإصابات إلى 6,100، بينما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 851.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في محيط المسجد العمري، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

س ر ش / م م ر

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