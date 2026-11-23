تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، في عدد من البنوك، مقارنة بتعاملات أمس، وسط تحركات متباينة للعملات العربية في السوق المصرية، وانخفض سعر الريال السعودي في بعض البنوك خلال التعاملات، حيث تراجع في البنك الأهلي المصري 6 قروش للشراء والبيع، وتراجع في بنك الإسكندرية 4 قروش.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.472 جنيه للشراء، و14.510 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك:

سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.466 جنيه للشراء، و14.505 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء بين البنوك.

وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.450 جنيه للشراء، و14.496 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.449 جنيه للشراء، و14.491 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك HSBC نحو 14.442 جنيه للشراء، و14.469 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 14.437 جنيه للشراء، و14.494 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك البركة 14.431 جنيه للشراء، و14.496 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.412 جنيه للشراء، و14.504 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك مصر 14.394 جنيه للشراء، و14.491 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.391 جنيه للشراء، و14.496 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في كريدي أجريكول 14.390 جنيه للشراء، و14.490 جنيه للبيع.