شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، استقرارا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك قبل أن تستأنف العمل غداً الأحد في جميع البنوك على مستوياته وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف قبل العطلة.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.33 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 14.25 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.



بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 14.31 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB: 14.31 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 14.24 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 14.25 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنك saib نحو 14.12 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 14.27 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: 14.19 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 14.34 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول: 14.26 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 14.18 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 14.25 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك نكست: 14.34 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.



أعلى سعر لصرف الريال السعودي

وصل أعلى سعر للشراء في بنك نكست بنحو 14.34 جنيه، وأعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني بنحو 14.50 جنيه.





أقل سعر للريال السعودي

وفي المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للشراء عند 13.9662 جنيه، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للبيع عند 14.34 جنيه.