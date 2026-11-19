شهد سعر الريال السعودي تبايناً أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حيث شهد ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك وانخفاض طفيف في بنوك أخرى .. فيما شهد استقراراً في بعض البنوك أيضاً.. ليتباين سعر الريال السعودي في البنوك اليوم.

وارتفع سعر الريال السعودي بنحو قرشين في البنك الأهلي المصري مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، ليسجل 14.264 جنيه للشراء، و14.371 جنيه للبيع، بعد أن كان 14.23 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الريال خلال أسبوع كامل بنحو 11 قرشا في البنك المركزي المصري، ليصعد من 14.22 جنيه للشراء إلى 14.33 جنيه للشراء، ومن 14.26 جنيه للبيع إلى 14.36 جنيه للبيع، في إشارة إلى استمرار الاتجاه الصاعد للعملة السعودية.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر شراء، في بنك اتش اس بي سي HSBC، حيث سجل 14.351 جنيه للشراء.

أقل سعر شراء في المصرف المتحد، حيث سجل 13.839 جنيه للشراء.

وأعلى سعر بيع في بنك الكويت الوطني NBK، حيث سجل 14.488 جنيه للبيع.

وأقل سعر بيع، في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل 14.331 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي HSBC 14.351 جنيه للشراء، و14.379 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.337 جنيه للشراء، و14.376 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.337 جنيه للشراء، و14.365 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.335 جنيه للشراء، و14.379 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 14.312 جنيه للشراء، و14.376 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 14.283 جنيه للشراء، و14.332 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 14.280 جنيه للشراء، و14.380 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.275 جنيه للشراء، و14.368 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 14.272 جنيه للشراء، و14.331 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 14.264 جنيه للشراء، و14.363 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.264 جنيه للشراء، و14.371 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK 14.171 جنيه للشراء، و14.488 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.935 جنيه للشراء، و14.330 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.839 جنيه للشراء، و14.339 جنيه للبيع.