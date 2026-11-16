يقترب من 15 جنيها.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وسجل في البنك الأهلي المصري 14.25 جنيهاً للشراء و 14.35 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
وصلت أسعار الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.33 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع،و 14.34 جنيها للشراء و 14.37 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي الكويتي.
سعر الريال السعودي في بنك البركه
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة نحو 14.28 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
14.28 جنيها للشراء و 14.34 جنيهاً للبيع في بنك التعمير والإسكان .
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، وبنك مصر نحو 14.25 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.31 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع، وفي البنك المصري الخليجي، 14.30 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع.