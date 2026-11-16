يقترب من 15 جنيها.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وسجل في البنك الأهلي المصري 14.25 جنيهاً للشراء و 14.35 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وصلت أسعار الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.33 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع،و 14.34 جنيها للشراء و 14.37 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الريال السعودي في بنك البركه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة نحو 14.28 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

14.28 جنيها للشراء و 14.34 جنيهاً للبيع في بنك التعمير والإسكان .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، وبنك مصر نحو 14.25 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.31 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع، وفي البنك المصري الخليجي، 14.30 جنيها للشراء و 14.35 جنيها للبيع.