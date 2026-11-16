مصر ومالاوي في مواجهة حسم التأهل.. أبرز مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2027

تعود منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مع انطلاق مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، التي تشهد مواجهات قوية بين منتخبات القارة السمراء، في مقدمتها مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات هذه الجولة، التي تقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، في ظل اشتداد المنافسة على بطاقات التأهل إلى البطولة القارية المقبلة.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا، جرى توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتتنافس بنظام الدوري من دورين، ذهابًا وإيابًا.

وتنص لوائح التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، باستثناء المجموعات التي تضم الدول المستضيفة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، التي ضمنت مشاركتها في البطولة، ليتأهل من هذه المجموعات منتخب واحد فقط إلى جانب أصحاب الأرض.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2027

الاثنين 16 نوفمبر 2026

ناميبيا × الكاميرون – 3:00 عصرًا.

السودان × السنغال – 3:00 عصرًا.

زيمبابوي × غينيا الاستوائية – 3:00 عصرًا.

الصومال × غانا – 5:00 مساءً.

أفريقيا الوسطى × بنين – 6:00 مساءً.

إريتريا × غينيا – 6:00 مساءً.

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

بوروندي × زامبيا – 3:00 عصرًا.

إثيوبيا × موزمبيق – 3:00 عصرًا.

ليسوتو × الجابون – 3:00 عصرًا.

مالاوي × مصر – 3:00 عصرًا.

جنوب السودان × أنجولا – 3:00 عصرًا.

تنزانيا × نيجيريا – 3:00 عصرًا.

جامبيا × كوت ديفوار – 6:00 مساءً.

غينيا بيساو × مدغشقر – 6:00 مساءً.

كينيا × جنوب أفريقيا – 6:00 مساءً.

ليبيا × تونس – 6:00 مساءً.

سيراليون × الكونغو الديمقراطية – 6:00 مساءً.

توجو × الجزائر – 6:00 مساءً.

بوتسوانا × أوغندا – 9:00 مساءً.

الكونغو × جزر القمر – 9:00 مساءً.

ليبيريا × كاب فيردي – 9:00 مساءً.

موريتانيا × بوركينا فاسو – 9:00 مساءً.

رواندا × مالي – 9:00 مساءً.

النيجر × المغرب – 10:00 مساءً.