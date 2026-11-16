4 بنود.. خطة علي ماهر لتجديد دماء المنتخب

بدأ علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر التفكير في مستقبل الفراعنة والاستعدادات الخاصة بكأس العالم 2030 وأمم أفريقيا 2027.

ويخطط علي ماهر لبناء جيل جديد لمنتخب مصر يكسبهم الخبرات الدولية في الوقت الحالي لحين الاستعانة بهم في المستقبل لقيادة الفراعنة افريقيا ودوليا.

وجوه جديدة

ويستعد علي ماهر لضم وجوه جديدة في المعسكرات القادمة لمنتخب مصر لتجربة أكثر من لاعب في خطته وتشكيله قبل الاستقرار على القائمة النهائية الخاصة بأمم أفريقيا.

ويسعى علي ماهر لتطعيم التشكيل الاساسي لمنتخب مصر ببعض العناصر المميزة في المستقبل لتكوين جيل جديد قادر على حمل الراية مستقبلا.

بحث عن المواهب في كافة الأندية

ويرغب علي ماهر في مواصلة اكتشاف المواهب في مختلف الأندية ومتابعة بطولة الدوري التي اكتسب منها خبرات مميزة في السنوات الأخيرة خلال فترته مع سيراميكا كليوباترا

ويستغل علي ماهر معرفته بالفرق في بطولة الدوري لتحديد المواهب الجديد ومحاولة ضمها في أقرب فرصة لتصبح الفرصة متاحة للجميع

متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية

وعاد ملف مزدوجي الجنسية من جديد في الظهور داخل اتحاد الكرة خصوصا بعد نجاح تجربة هيثم حسن مع حسام حسن في مونديال 2026.

ويولي علي ماهر الملف أهمية كبيرة في محاولة لضم لاعب بصفات أوروبية ومواصفات مختلفه عن اللاعبين المحليين.

معدل أعمار اللاعبين

النزول بمعدل أعمار اللاعبين هو الشغل الشاغل لـ علي ماهر في الوقت الحالي بسبب التحضيرات لبطولة أمم أفريقيا ومن بعدها كأس العالم 2030

حيث سيبلغ أعمار لاعبي الجيل الحالي من لاعبي منتخب مصر حوالي 35 عاما وقت انطلاق المونديال مما يسبب تراجع في المستوى وعدم القدرة على مجارة المنافسين في ظل اعتماد أوروبا على العناصر الشابة